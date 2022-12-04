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Аналитик Дорнан: Потолок цен на нефть является предвестником фиаско Запада

Егор Провоторов
В мире
Аналитик Дорнан: Потолок цен на нефть является предвестником фиаско Запада
Фото: depositphotos

Борьба с Россией уже в скором времени может обернуться для западных стран полным фиаско. Таким выводом в начале декабря поделился американский политический аналитик Питер Дорнан.

По словам специалиста, введение потолка цен на российскую нефть имеет все признаки «надвигающегося исторического фиаско» западных государств.

Дорнан подчеркнул, что в настоящий момент на мировом энергетическом рынке практически не осталось свободной нефти. Из-за введения потолка цен в понедельник, 5 декабря, стоимость этого топлива практически обязательно взлетит вверх.

Как пишет издание «ПолитРоссия», ситуация может также усугубиться тем, что в этот же день в силу вступит эмбарго Евросоюза на нефтепродукты, доставленные на европейский континент морским путем.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что введение потолка цен на нефтепродукты из России, поставляемую морским путем, нанесет непоправимый ущерб экономике европейских государств.

В пятницу, 2 декабря, страны Евросоюза ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

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