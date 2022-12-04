Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии

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Россиян могут лишить положенных им пенсионных выплат из-за недобросовестности работодателей при совершении отчислений в Пенсионный фонд (ПФР). Об этом предупредила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Эксперт порекомендовала гражданам страны проверять объем перечислений в ПФР при помощи сайтов налоговой службы или фондов.

— В настоящее время на портале госуслуг в личном кабинете через услугу «Извещение о состоянии лицевого счета» можно запросить информацию о счете, баллах и стаже, и страховщике, у которого находится накопительная часть пенсии гражданина, — пояснила она.

Григорьева напомнила, что работодатель обязан перечислять в ПФР, Фонд социального страхования и Фонд медицинского страхования 22 процента, 2,9 процента и 5,1 процента от заработной платы соответственно. У сотрудника также есть право делать перечисления в размере 0,2–8,5 процента в качестве страховки от несчастных случаев, передает «Прайм».

До этого министр труда страны Антон Котяков сообщил, что с 1 января 2023 года неработающим пенсионерам в Российской Федерации повысят пенсии на 4,8 процента.

С 1 декабря в столичном регионе поднялись цены на услуги ЖКХ. В последний раз тарифы в Москве за квартплату повышались летом текущего года. Так, в июле ставки за «коммуналку» выросли на шесть процентов. Изменились тогда и тарифы на капремонт. Отныне же цены на данные услуги выросли в среднем на девять процентов. «Вечерняя Москва» решила узнать, на сколько подорожала квартплата и какие льготы и субсидии положены горожанам.