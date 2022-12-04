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Владимир Ефимов: Детский сад в Хорошево-Мневниках переведен на льготную ставку аренды

Араз Салехов
Город
Владимир Ефимов: Детский сад в Хорошево-Мневниках переведен на льготную ставку аренды
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Новохорошёвский проезд, 11 Карта всех событий

В столичном районе Хорошево-Мневники частный детский сад «Международная лингвистическая школа» перевели на льготную ставку аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы перевели на льготную ставку по программе «1 рубль за квадратный метр в год» частный детский сад «Международная лингвистическая школа» в Хорошево-Мневниках. Перед этим инвестор выполнил все условия договора, — отметил он.

Заммэра добавил, что арендная плата для организации составит 807 рублей в год, исходя из площади объекта. Данная льгота, по словам Ефимова, позволит экономить предпринимателю 8,6 миллиона рублей ежегодно.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, добавил, что на данный момент в детсаду обучение проходят 70 детей. Сам он расположен по адресу Новохорошевский проезд, дом 11.

В понедельник, 21 ноября, Ефимов заявил, что частный детский сад «Островок» в Хорошево-Мневниках будет оплачивать льготную аренду по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Торги по аренде этого помещения прошли в конце 2019 года. С победителем аукциона город заключил договор аренды сроком на 49 лет.

В середине ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что инвесторы благодаря расширению программы «1 рубль за квадратный метр в год» могут восстановить здание и разместить в нем гостиницу по льготной ставке. По его словам, после выставления нежилой недвижимости на аукцион победитель заключает с правительством столицы соглашение на 20 лет.

Владимир Ефимов Москва Льготы
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