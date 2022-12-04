Гастроэнтеролог объяснила, какие проблемы с ЖКТ отражаются на внешности

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Состояние кожи, ногтей и волос напрямую связано со здоровьем кишечника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова.

— Если кишечник нездоров, клетки перестают плотно прижиматься, стенка начинает пропускать вредные вещества. С током крови они разносятся по всему организму, оседают и накапливаются в коже, — пояснила она.

Врач уточнила, что следствием этого могут стать такие дерматологические проблемы, как пигментные пятна, шелушения и другие. По ее словам, при нормальном состоянии эпителиальные клетки прилегают друг к другу настолько плотно, что не позволяют попасть в кровоток продуктам распада и токсинам.

Филатова добавила, что кожные проблемы могут провоцировать обитающий в желудке организм — хеликобактер пилори или присутствующие в организме глисты. Также причинами плохого состояния волос, кожи и ногтей может быть синдром избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике и дисбактериоз толстого кишечника. В этом состоянии начинают преобладать патогенные микроорганизмы, которые выделяют огромное количество токсинов и антигенов, предупредила гастроэнтеролог.

Она уточнила, что к высыпаниям и зуду приводит также застой желчи, вызванный хроническими заболеваниями или наличием лямблий в полости органа, передает «Москва 24».

До этого врач-терапевт Виктор Лишин рассказал «Вечерней Москве», что обезболивающие лекарства оказывают разный эффект на организм, в зависимости от их действующего вещества. Бесконтрольный прием таких препаратов может привести к проблемам со здоровьем.