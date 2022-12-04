Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гастроэнтеролог объяснила, какие проблемы с ЖКТ отражаются на внешности

Анастасия Колоскова
Общество
Гастроэнтеролог объяснила, какие проблемы с ЖКТ отражаются на внешности
Фото: Pexels

Состояние кожи, ногтей и волос напрямую связано со здоровьем кишечника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова.

— Если кишечник нездоров, клетки перестают плотно прижиматься, стенка начинает пропускать вредные вещества. С током крови они разносятся по всему организму, оседают и накапливаются в коже, — пояснила она.

Врач уточнила, что следствием этого могут стать такие дерматологические проблемы, как пигментные пятна, шелушения и другие. По ее словам, при нормальном состоянии эпителиальные клетки прилегают друг к другу настолько плотно, что не позволяют попасть в кровоток продуктам распада и токсинам.

Филатова добавила, что кожные проблемы могут провоцировать обитающий в желудке организм — хеликобактер пилори или присутствующие в организме глисты. Также причинами плохого состояния волос, кожи и ногтей может быть синдром избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике и дисбактериоз толстого кишечника. В этом состоянии начинают преобладать патогенные микроорганизмы, которые выделяют огромное количество токсинов и антигенов, предупредила гастроэнтеролог.

Она уточнила, что к высыпаниям и зуду приводит также застой желчи, вызванный хроническими заболеваниями или наличием лямблий в полости органа, передает «Москва 24».

До этого врач-терапевт Виктор Лишин рассказал «Вечерней Москве», что обезболивающие лекарства оказывают разный эффект на организм, в зависимости от их действующего вещества. Бесконтрольный прием таких препаратов может привести к проблемам со здоровьем.

Здоровье Врачи внешность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте