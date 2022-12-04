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Девочка-подросток до смерти забила шестилетнего брата в Подмосковье

Евгений Белоусов
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Девочка-подросток до смерти забила шестилетнего брата в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Богородский городской округ Карта всех событий

Шестилетний мальчик был убит в частном доме в Богородском городском округе Подмосковья. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России (СК РФ) по Московской области.

— С участием следователя-криминалиста ГСУ СК России по Московской области произведен осмотр места, изъяты смывы и предметы, имеющие значение для расследования, — заявили в ведомстве.

В убийстве малыша подозревается его 14-летняя сестра, которую уже задержали. По предварительным данным, она избила младшего брата, от чего ребенок скончался.

Сейчас следователи уже допросили родителей подростка. В ближайшее время специалисты также хотят провести ряд бесед с учителями и психологом школы, в которой учится девочка.

Кроме того, подмосковная прокуратура уже взяла под контроль расследование этого дела, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

В ноябре СК завершил расследование дела женщины, которая обвиняется в покушении на убийство своего новорожденного сына. Следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Теперь уголовное дело передано для направления в суд.

Подмосковье Следственный комитет Дети Подростки Убийства
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