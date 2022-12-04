В убийстве шестилетнего мальчика в Подмосковье подозревают его сестру. Почему дети убивают

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Шестилетний мальчик был убит в частном доме в Богородском городском округе Подмосковья. В убийстве малыша подозревается его 14-летняя сестра, которую уже задержали. Это далеко не первый случай, когда дети решаются на подобное преступление. Почему так происходит и можно ли заранее распознать склонность к убийству в ребенке, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал семейный психолог Андрей Зберовский.

Почему дети убивают

По мнению специалиста, именно случайность становится частой причиной того, что дети становятся убийцами.

— Чаще всего дети убивают бессознательно, по неосторожности. Например, просто что-то брат с сестрой вместе дома делали, упали и ударились. А дальше возникает паника: ребенок не знает, как сказать об этом родителям, и начинается сокрытие преступления. Это наиболее частая история, — пояснил собеседник «ВМ».

Как отметил Зберовский, бывают истории, связанные с неприязнью, Например, ребенок не принимает другого малыша, считая, что родители его больше балуют и лучше к нему относятся.

Если речь идет об убийстве, связанном с неприязнью, часто это связано с интеллектуальной неразвитостью детей, заметил психолог.

— Ребенок не понимает, что если другому ребенку купили игрушку получше, то это не повод убивать. Это интеллектуальная неразвитость, связанная с недостаточной начитанностью детей, — уверен Зберовский.

Бывают дети с психическими аномалиями, склонные к садизму, рассказал психолог. У людей с клиническими отклонениями зачастую отсутствует сострадание. Ребенок может просто из любопытства без жалости наблюдать за страданиями другого человека.

Как распознать склонность к убийству

По словам специалиста, склонность к совершению преступления вполне возможно распознать заранее.

— Если дети не могут найти между собой точки соприкосновения, не могут играть вместе (любая попытка игры приводит к бешеным конфликтам), родителям нужно задуматься о том, можно ли детей друг с другом совмещать. Конечно, все люди ругаются между собой, но если они находят между собой общий язык, то это хороший сигнал. А если никогда не находят — плохой, — объяснил Зберовский.

Тревожным звоночком может стать отсутствие эмоций при просмотре мультфильмов и чтении книжек, отметил специалист. Если дети смотрят мультики и плачут, значит у них эмоциональная здоровая реакция, дети растут в здоровой модели поведения, пояснил психолог.

В противном случае у детей могут быть проблемы, предупредил врач.

— Если дети демонстрируют черствость, комментируя сказки и фильмы, то для родителей это повод задуматься об их психическом здоровье. И, возможно, показать детей специалисту, — заключил Зберовский.