В убийстве шестилетнего мальчика в Подмосковье подозревают его сестру. Почему дети убивают

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Шестилетний мальчик был убит в частном доме в Богородском городском округе Подмосковья. В убийстве малыша подозревается его 14-летняя сестра, которую уже задержали. Это далеко не первый случай, когда дети решаются на подобное преступление. Почему так происходит и можно ли заранее распознать склонность к убийству в ребенке, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал семейный психолог Андрей Зберовский.
По мнению специалиста, именно случайность становится частой причиной того, что дети становятся убийцами.
— Чаще всего дети убивают бессознательно, по неосторожности. Например, просто что-то брат с сестрой вместе дома делали, упали и ударились. А дальше возникает паника: ребенок не знает, как сказать об этом родителям, и начинается сокрытие преступления. Это наиболее частая история, — пояснил собеседник «ВМ».
Как отметил Зберовский, бывают истории, связанные с неприязнью, Например, ребенок не принимает другого малыша, считая, что родители его больше балуют и лучше к нему относятся.
Если речь идет об убийстве, связанном с неприязнью, часто это связано с интеллектуальной неразвитостью детей, заметил психолог.
— Ребенок не понимает, что если другому ребенку купили игрушку получше, то это не повод убивать. Это интеллектуальная неразвитость, связанная с недостаточной начитанностью детей, — уверен Зберовский.
Бывают дети с психическими аномалиями, склонные к садизму, рассказал психолог. У людей с клиническими отклонениями зачастую отсутствует сострадание. Ребенок может просто из любопытства без жалости наблюдать за страданиями другого человека.
По словам специалиста, склонность к совершению преступления вполне возможно распознать заранее.
— Если дети не могут найти между собой точки соприкосновения, не могут играть вместе (любая попытка игры приводит к бешеным конфликтам), родителям нужно задуматься о том, можно ли детей друг с другом совмещать. Конечно, все люди ругаются между собой, но если они находят между собой общий язык, то это хороший сигнал. А если никогда не находят — плохой, — объяснил Зберовский.
Тревожным звоночком может стать отсутствие эмоций при просмотре мультфильмов и чтении книжек, отметил специалист. Если дети смотрят мультики и плачут, значит у них эмоциональная здоровая реакция, дети растут в здоровой модели поведения, пояснил психолог.
В противном случае у детей могут быть проблемы, предупредил врач.
— Если дети демонстрируют черствость, комментируя сказки и фильмы, то для родителей это повод задуматься об их психическом здоровье. И, возможно, показать детей специалисту, — заключил Зберовский.