Нацизм и оккультизм: появились подробности о семье девочки, убившей брата в Подмосковье

Фото: Pixabay

Отец 14-летней девочки, которую подозревают в жестоком убийстве шестилетнего брата в Подмосковье, увлекается оккультизмом и придерживается нацистской идеологии, судя по его социальным сетям.

Мужчина занимается татуировками и резьбой по дереву. Отец подростка набивает клиентам изображения с нацистской символикой. Также в его доме обнаружили изделия с фашистскими символами. Своими взглядами и увлечениями он активно делится в социальных сетях.

Сама девочка, предположительно, могла разделять взгляды отца: она носила футболку с «черным солнцем». Этот оккультный символ активно использовался в нацистской Германии, а после стал популярен в среде неонацистов многих стран.

Кроме того, отец семейства оказался поклонником националиста Максима Марцинкевича (Тесака), умершего два года назад. Так, мужчина писал, что посещает его могилу, передает РЕН ТВ.

Шестилетний мальчик был убит 4 декабря в частном доме в Богородском городском округе Подмосковья. По версии следователей, 14-летняя девочка насмерть забила младшего брата. Ее задержали. Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Кроме того, подмосковная прокуратура взяла под контроль расследование этого дела.

Это далеко не первый случай, когда дети решаются на подобное преступление. Почему так происходит и можно ли заранее распознать склонность к убийству в ребенке, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал семейный психолог Андрей Зберовский.