Назван самый холодный день на предстоящей неделе в Москве

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Понедельник, 5 декабря, станет самым холодным днем за всю следующую неделю. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— На следующей неделе в столице будет откровенное потепление. Но в первые два–три дня недели, с понедельника по среду, сохранится морозная погода, антициклон пока проявляет несговорчивость и остается над востоком европейской территории России, — рассказал синоптик.

Метеоролог уточнил, что в начале наступающей недели в столице ожидается 10–15 градусов мороза в ночные и утренние часы. Днем столбики термометров будут подниматься до отметки 6–9 градусов ниже нуля. При этом существенных осадков в этот период не ожидается, уточнил специалист.

Шувалов также рассказал о погоде в столице в течение всей предстоящей недели.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в беседе с «ВМ», что до середины декабря в столичном регионе сохранятся морозы и гололедица на дорогах. Среднесуточные температурные показатели будут колебаться в пределах 11–18 градусов с отрицательными значениями.