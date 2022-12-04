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Власти Ирана упразднили полицию нравов

Евгений Белоусов
В мире
Власти Ирана упразднили полицию нравов
Фото: shutterstock

Правительство Ирана упразднило в государстве полицию нравов. Об этом в воскресенье 4 декабря, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на иранскую генпрокуратуру.

— Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами, — говорится в сообщении.

По словам Монтазери, полиция нравов не имела ничего общего с судебной системой, передает РИА Новости.

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. 20 октября адвокаты семьи девушки отвергли выводы официального медзаключения, согласно которому смерть 22-летней иранки не была результатом побоев. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.

В октябре иранский старшеклассник погиб во втором по величине городе исламской республики Мешхеде. По информации местных журналистов, он получил смертельное ранение со стороны правоохранителей во время антиправительственных митингов.

В свидетельстве о смерти Аболфазла Адинезаде говорится, что он скончался из-за нарушения работы почек и печени, вызванного огнестрельным ранением.

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