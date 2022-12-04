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Приметы и советы

Синоптик объяснил происхождение необычных кругов в небе над Москвой

Анастасия Колоскова
Город
Синоптик объяснил происхождение необычных кругов в небе над Москвой
Фото: Telegram / Погода от шефа. Михаил Леус

Необычные круги в небе над столицей, которые вызвали обсуждение у горожан, оказались следом от движения самолета. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Необычные круги в небе над Москвой сегодня заметили жители столичного региона. Как оказалось, это обычные конденсационные следы от пролетавшего авиалайнера, — объяснил синоптик.

Такой маршрут воздушного борта может быть вызван выполнением какого-то специального задания, например, оценкой работы систем связи или радиолокационного контроля, предположил Леус в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в небе над столицей можно наблюдать странные круги. Фотографии и видео с необычным явлением опубликовали в соцсетях. Выдвигались предположения, что воздушные фигуры могут являться следами от самолета ИЛ-96. Судя по данным Flightradar, воздушное судно совершило несколько кругов над столицей.

В начале октября жители столицы заметили необычные полосы света в небе. Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что световые столбы в небе над Москвой являются оптическим явлением, возникшим из-за яркого источника света на земле и определенного состояния атмосферы.

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