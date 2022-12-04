Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины

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В нескольких регионах центральной и восточной части Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан, опубликованные в воскресенье, 4 декабря.

Согласно представленным данным, тревога действует в ряде регионов центральной и восточной части Украины. Так, сирены работают в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, тревога объявлена в в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, передает ТАСС.

Накануне воздушная тревога объявлялась в Киеве. Администрация украинской столицы призывала граждан срочно проследовать в ближайшие укрытия для защиты населения.

Воздушная тревога объявляется в регионах Украины на фоне проведения ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны, которые начались 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту.

По словам Владимира Путина, ракетные удары ВС России по территории Украины являются вынужденным и неизбежным ответом на провокации Киева. Он также обратил внимание на деструктивную линию западных государств.