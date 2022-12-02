Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары РФ по Украине вынужденной мерой

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что ракетные удары ВС РФ по территории Украины являются вынужденным и неизбежным ответом на провокации Киева.

— Было отмечено, что российские вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в ходе беседы российский лидер обратил внимание канцлера на деструктивную линию западных государств, которые стараются накачивать Украину вооружениями. Путин призвал власти ФРГ пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий.

До этого глава России провел переговоры по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств договорились продолжить переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества.