Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары РФ по Украине вынужденной мерой

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары РФ по Украине вынужденной мерой
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что ракетные удары ВС РФ по территории Украины являются вынужденным и неизбежным ответом на провокации Киева.

— Было отмечено, что российские вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в ходе беседы российский лидер обратил внимание канцлера на деструктивную линию западных государств, которые стараются накачивать Украину вооружениями. Путин призвал власти ФРГ пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий.

До этого глава России провел переговоры по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств договорились продолжить переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества.

Украина Владимир Путин Олаф Шольц
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте