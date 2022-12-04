Фигуристка Валиева одержала победу в чемпионате России по прыжкам

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Олимпийская чемпионка в командном соревновании по фигурному катанию Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по прыжкам. Соревнования прошли в воскресенье, 4 декабря, во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В финале подопечная заслуженного тренера России Этери Тутберидзе встретилась с ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьей Муравьевой. Во время выступления Валиева чисто исполнила два четверных тулупа, что позволило ей набрать 27,55 балла.

Муравьева в свою очередь показала жюри два тройных акселя. За исполнение прыжка судьи присудили спортсменке только 22,67 балла, что оставило ее позади Валиевой.

До этого фигуристка Анна Щербакова рассказала, что причиной паузы в ее карьере стала старая травма, из-за которой ей сделали операцию на колене. Она отметила, что пока не планирует завершать профессиональную деятельность.

Фигуристка Камила Валиева в беседе с «Вечерней Москвой» дала совет, как встать на коньки новичкам. По ее словам, самым главным будет получать удовольствие от процесса. Вставать на коньки начинающим нужно с осторожностью и не торопиться.