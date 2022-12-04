Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фигуристка Валиева одержала победу в чемпионате России по прыжкам

Александр Афонин
Спорт
Фигуристка Валиева одержала победу в чемпионате России по прыжкам
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Олимпийская чемпионка в командном соревновании по фигурному катанию Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по прыжкам. Соревнования прошли в воскресенье, 4 декабря, во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В финале подопечная заслуженного тренера России Этери Тутберидзе встретилась с ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьей Муравьевой. Во время выступления Валиева чисто исполнила два четверных тулупа, что позволило ей набрать 27,55 балла.

Муравьева в свою очередь показала жюри два тройных акселя. За исполнение прыжка судьи присудили спортсменке только 22,67 балла, что оставило ее позади Валиевой.

До этого фигуристка Анна Щербакова рассказала, что причиной паузы в ее карьере стала старая травма, из-за которой ей сделали операцию на колене. Она отметила, что пока не планирует завершать профессиональную деятельность.

Фигуристка Камила Валиева в беседе с «Вечерней Москвой» дала совет, как встать на коньки новичкам. По ее словам, самым главным будет получать удовольствие от процесса. Вставать на коньки начинающим нужно с осторожностью и не торопиться.

Фигурное катание Соревнования Камила Валиева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте