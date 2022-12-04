Блинкен: Конгресс США разрабатывает альтернативу признанию России «спонсором терроризма»

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Конгресс Соединенных Штатов начал разработку альтернативного варианта признанию России «страной — спонсором терроризма». Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной — спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с Конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели, — цитирует Блинкена РИА Новости.

23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой Россия признается «страной — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине. Свои голоса в поддержку документа отдали 494 парламентария, против были 58 депутатов, еще 44 — воздержались.

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что принятый в Евросоюзе документ о признании России спонсором терроризма не имеет юридической силы. Однако страны Европы могут им руководствоваться при принятии решений о новых санкциях.