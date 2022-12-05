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Вильфанд сообщил, когда аномальные холода уйдут с европейской части России

Юлия Курганова
Общество
Вильфанд сообщил, когда аномальные холода уйдут с европейской части России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аномальные холода сменятся «нормальной погодой» на европейской части РФ в конце рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В конце недели сильно поменяется температурный режим на европейской части РФ. Если в первой половине недели центр, Урал и Поволжье закрашены густым синим цветом, что говорит о температуре на 7-10 градусов ниже нормы, то уже в четверг, 8 декабря, только на юге Приволжского федерального округа будут отрицательные отклонения от нормы. Температура придет к климатической норме, — сообщил он.

Синоптик отметил, что потепление в европейскую часть страны принесут южные ветра с западной составляющей. Это приведет к увеличению облачности и осадкам, отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Вильфанд сообщил, что в столице 5 декабря ожидается новый рекорд атмосферного давления, который побьет максимальные результаты 2001 года. По его словам, 5 декабря в Москве ожидается 770 миллиметров ртутного столба.

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