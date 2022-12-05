Юрист Кудерко предупредила, кто может лишиться квартиры после покупки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Существует много оснований для аннулирования сделки по купле-продаже квартиры, в том числе ошибки при ее заключении. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко.

Она привела пример, что суд может признать покупку недействительной, если продавец признан недееспособным, даже при выяснении этого факта после подписания договора.

— Если сделку заключил недееспособный, и это не выяснили заранее, она будет безусловно отменена судом, — рассказала специалист.

Также основанием для аннулирования сделки считается продажа квартиры, которая была нажита в браке, без согласия супруга (супруги). Банкротство продавца тоже является основанием для лишения покупателя прав собственности.

Кудерко предупредила, что деньги за жилье не вернут, даже если оплата совершалась с использованием материнского капитала. При этом расторжение ипотечного договора приводит к досрочному взысканию всей суммы и неустоек.

Юрист отметила, что для минимизации рисков необходимо тщательно проверять документы продавца и требовать отметить в договоре заверения на предмет отсутствия признаков банкротства, передает агентство «Прайм».

Спрос на новостройки в столице снизился на 43 процента за последние два месяца, сообщили аналитики сервиса по продаже недвижимости. «Вечерняя Москва» выясняла, какие выгодные условия предлагают застройщики.