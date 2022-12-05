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Приметы и советы

Столичные предприятия увеличили производство продуктов питания

Анастасия Колоскова
Город
Столичные предприятия увеличили производство продуктов питания
Фото: АГН Москва

За первые десять месяцев этого года объем производства продуктов питания в Москве вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичные предприятия за 10 месяцев этого года увеличили выпуск продуктов питания на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем отгруженной заказчикам продукции за это время вырос на пять процентов, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что выпуск мясной продукции увеличился на 5,1 процента, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 5,2 процента.

По словам Владимира Ефимова, в настоящее врем свыше 200 городских предприятий занято в продовольственной отрасли. Они занимаются изготовлением мясных, рыбных, молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в столице расположены одни из наиболее крупных российских производителей продуктов. Он пояснил, что с начала года в Москве изготовили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий 87 тысяч тонн мясных полуфабрикатов. Это больше аналогичных показателей прошлого года на 3,7 и восемь процентов соответственно, подчеркнул Владислав Овчинский.

Он обратил внимание, что Москва активно поддерживает предприятия пищевой промышленности и способствует увеличению числа промплощадок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об увеличении объема промышленного производства на 8,9 процента с января по октябрь этого года в Москве. Ефимов добавил, что объем промышленного производства в Москве растет также благодаря антикризисной помощи со стороны городских властей.

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