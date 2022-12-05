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Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии

Полина Долганова
Город
Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии
Метро / Фото: Анна Быкова

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов по причине проверки инфраструктуры. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что пригородные поезда на Савеловском и Белорусском направлениях, а также МЦД-1 будут курсировать по измененному расписанию с 26 ноября по 28 декабря. Это связано с реконструкцией остановочного пункта Лианозово МЦД-1 и модернизацией объектов энергообеспечения.

Также для каждого второго воскресенья текущего месяца в силу вступает новое расписание электропоездов Московского транспортного узла. Большинство изменений в этом году вступит в силу с 11 декабря.

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