Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные коммунальщики подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке

Анастасия Колоскова
Город
Столичные коммунальщики подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские коммунальщики подготовили к зимнему периоду свыше 700 объектов на территории столицы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель столичного мэра в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках подписанного соглашения между gравительством Москвы и gравительством ДНР была сформирована программа подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Донецка социальных, культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждений, объектов дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и котельных. В настоящее время на более чем 700 объектах завершены необходимые мероприятия, они полностью готовы к эксплуатации в зимний период, — рассказал заммэра.

Он отметил, что работы велись при взаимодействии с администрацией республики. Петр Бирюков уточнил, что в подготовке объектов принимали участие более двух тысяч специалистов компаний и организаций московского Комплекса городского хозяйства, а также порядка 240 единиц техники.

Заммэра подчеркнул, что квалификация сотрудников позволила им провести все мероприятия в кратчайшие сроки.

В настоящее время в Донецке находятся бригады коммунальщиков из Москвы. Они оказывают помощь донецким коллегам в поддержании работы систем жизнеобеспечения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Столица продолжает поддерживать жителей Донбасса и других территорий, вошедших в состав Российской Федерации. Так, в четверг, 1 декабря, сообщалось, что Ресурсный центр для инвалидов в рамках акции «Москва помогает» собрал четыре тысячи спецсредств для отправки на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Петр Бирюков коммунальщики городское хозяйство Донецкая народная республика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте