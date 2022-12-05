Столичные коммунальщики подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские коммунальщики подготовили к зимнему периоду свыше 700 объектов на территории столицы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель столичного мэра в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках подписанного соглашения между gравительством Москвы и gравительством ДНР была сформирована программа подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Донецка социальных, культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждений, объектов дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и котельных. В настоящее время на более чем 700 объектах завершены необходимые мероприятия, они полностью готовы к эксплуатации в зимний период, — рассказал заммэра.

Он отметил, что работы велись при взаимодействии с администрацией республики. Петр Бирюков уточнил, что в подготовке объектов принимали участие более двух тысяч специалистов компаний и организаций московского Комплекса городского хозяйства, а также порядка 240 единиц техники.

Заммэра подчеркнул, что квалификация сотрудников позволила им провести все мероприятия в кратчайшие сроки.

В настоящее время в Донецке находятся бригады коммунальщиков из Москвы. Они оказывают помощь донецким коллегам в поддержании работы систем жизнеобеспечения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Столица продолжает поддерживать жителей Донбасса и других территорий, вошедших в состав Российской Федерации. Так, в четверг, 1 декабря, сообщалось, что Ресурсный центр для инвалидов в рамках акции «Москва помогает» собрал четыре тысячи спецсредств для отправки на территорию Донецкой и Луганской народных республик.