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Ольга Орлова поделилась планами по примирению родни Фриске с Шепелевым

Анастасия Колоскова
Общество
Ольга Орлова поделилась планами по примирению родни Фриске с Шепелевым
Фото: YouTube / Александр Добровинский и партнеры

Близкая подруга ушедшей из жизни Жанны Фриске Ольга Орлова намерена помирить родителей певицы с отцом ее ребенка Дмитрием Шепелевым, который не позволяет бабушке и дедушке Платона видеться с внуком. Об этом рассказала сама исполнительница в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

— Я очень хочу договориться. Их помирить. У меня есть на этот счет соображения. Родители, которые убиты горем. Еще забрать внука. Дядя Вова, я его очень люблю, но он совершает определенные ошибки, — отметила артистка.

Орлова убеждена, что одной из сторон конфликта необходимо пойти на компромисс. Решать проблему, по ее мнению, необходимо путем переговоров без привлечения прессы или людей со стороны.

— Кто-то же должен быть мудрее, не обкрадывать собственного ребенка, внука, — подчеркнула певица.

Она отметила, что действует в интересах Платона, сына своей подруги.

В сентябре отец Жанны Фриске Владимир заявил о том, что Дмитрий Шепелев поднимал руку на его дочь. После этого инцидента отец Фриске попросил младшую дочь быть рядом с Жанной.

С похожим заявлением также выступила и Наталья Фриске. По ее словам, Шепелев не лечил Фриске должным образом и морил голодом. Близкие артистки звонили телеведущему, чтобы прояснить ситуацию и поинтересоваться, что происходит на самом деле.

До этого отец певицы Фриске Владимир заявил, что вдовец исполнительницы, телеведущий Дмитрий Шепелев, потратил почти все деньги, что были на банковском счете его внука Платона.

Знаменитости Жанна Фриске Дмитрий Шепелев Ольга Орлова
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