Ольга Орлова поделилась планами по примирению родни Фриске с Шепелевым

Фото: YouTube / Александр Добровинский и партнеры

Близкая подруга ушедшей из жизни Жанны Фриске Ольга Орлова намерена помирить родителей певицы с отцом ее ребенка Дмитрием Шепелевым, который не позволяет бабушке и дедушке Платона видеться с внуком. Об этом рассказала сама исполнительница в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

— Я очень хочу договориться. Их помирить. У меня есть на этот счет соображения. Родители, которые убиты горем. Еще забрать внука. Дядя Вова, я его очень люблю, но он совершает определенные ошибки, — отметила артистка.

Орлова убеждена, что одной из сторон конфликта необходимо пойти на компромисс. Решать проблему, по ее мнению, необходимо путем переговоров без привлечения прессы или людей со стороны.

— Кто-то же должен быть мудрее, не обкрадывать собственного ребенка, внука, — подчеркнула певица.

Она отметила, что действует в интересах Платона, сына своей подруги.

В сентябре отец Жанны Фриске Владимир заявил о том, что Дмитрий Шепелев поднимал руку на его дочь. После этого инцидента отец Фриске попросил младшую дочь быть рядом с Жанной.

С похожим заявлением также выступила и Наталья Фриске. По ее словам, Шепелев не лечил Фриске должным образом и морил голодом. Близкие артистки звонили телеведущему, чтобы прояснить ситуацию и поинтересоваться, что происходит на самом деле.

До этого отец певицы Фриске Владимир заявил, что вдовец исполнительницы, телеведущий Дмитрий Шепелев, потратил почти все деньги, что были на банковском счете его внука Платона.