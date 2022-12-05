Названы самые распространенные ошибки в уходе за кожей лица зимой

Фото: Pexels

Косметолог Елена Куткович назвала самые распространенные ошибки при уходе за кожей лица зимой.

По словам специалиста, зимой нельзя умываться горячей водой. Для этого нужно использовать теплую воду, иначе можно разрушить защитный барьер кожи. Также не стоит пренебрегать таким этапом, как отшелушивание. Омертвевшие клетки продолжают появляться на коже, независимо от температуры за окном.

Кроме того, зимой коже необходим дополнительный уход. Важно наносить увлажняющие средства сразу после умывания, но в сочетании с тоником и сывороткой. Это усилит эффект.

Зимой предпочтительней более питательные крема, более плотные текстуры, а также обязательно нужно использовать успокаивающие средства для снятия покраснений, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева отметила, что сухость и шершавость кожи зимой происходит из-за нарушения водного баланса. Он происходит из-за перепада температур, сообщает РИАМО.

Крупный интернет-портал опубликовал результаты опроса, согласно которому среди москвичей на 15 процентов вырос спрос на косметику с грибами. «Вечерняя Москва» узнала, насколько полезны такие средства и можно ли изготовить их в домашних условиях.