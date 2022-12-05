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Власти региона подтвердили гибель одного человека в результате взрыва газа в Нижневартовске

Араз Салехов
Происшествия
Власти региона подтвердили гибель одного человека в результате взрыва газа в Нижневартовске
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жертвой взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске стал один человек, семеро объявлены пропавшими без вести. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили власти региона.

Как уточняется, еще двое людей могут находиться под завалами, сообщает РИА Новости.

До этого губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что пропавшие люди могут находиться под завалами, так как работа по их разбору еще не завершена. В местных экстренных службах сообщили, что в доме, где произошел взрыв, существует угроза новых разрушений. Самым опасным участком являются несущие стены между третьим и четвертым подъездами здания.

Инцидент, повлекший введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Пострадавшим при обрушении дома в Нижневартовске выделят материальную помощь. Семьи получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, родственникам погибших будет выплачена компенсация — один миллион рублей.

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