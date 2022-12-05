Интерактивная карта пунктов по сбору гуманитарной помощи появилась на mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Интерактивная карта с данными о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает» появилась на сайте мэра столицы.

Пункты будут работать более чем на 70 площадках города. Жители Москвы могут передать новогодние подарки детям, которые проживают на новых российских территориях. Также с Новым годом можно будет поздравить участников спецоперации.

В настоящее время пункты сбора работают в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле» и других.

С 9 декабря 19 пунктов откроются на праздничных площадках зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество».

Точки работают с 10:00 до 19:00. Акция продлится до 8 января, передали на официальном сайте мэра Москвы.

5 декабря в центрах госуслуг «Мои документы» начала работать выставка «Мечты москвичей в Новый год. 1941 год». Экспозиция представлена в 29 центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.

На выставке у горожан будет возможность поздравить с наступающим Новым годом участников специальной военной операции на Украине. Отправить поздравительные открытки с добрыми словами можно в рамках акции «Письма для наших героев».