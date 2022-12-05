Москвичи могут отправить письма участникам специальной военной операции на выставке в центрах госуслуг

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В центрах госуслуг «Мои документы» начала работать выставка «Мечты москвичей в Новый год. 1941 год». Экспозиция представлена в 29 центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.

На выставке у горожан будет возможность поздравить с наступающим Новым годом участников специальной военной операции на Украине. Отправить поздравительные открытки с добрыми словами можно в рамках акции «Письма для наших героев». Для этого в центрах установлены специальные ящики для открыток. Их можно найти в зоне выставки «Москва — с заботой об истории». Заявителям здесь предложат подписать исторические открытки, иллюстрации к которым передал Главархив, который является одним из организаторов проекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Пункты «Москва помогает» работают более чем на 20 площадках столицы, там можно передать подарки детям жителей новых регионов России, а также оправить письма участникам спецоперации на Украине. Горожанам предлагают передать сладкие новогодние подарки, детские игрушки и книжки, настольные игры, канцелярские товары. Также они могут поддержать участников специальной военной операции и передать для них теплую одежду и предметы гигиены.