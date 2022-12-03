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Сладкие подарки, книжки и игрушки можно передать детям в пунктах «Москва помогает»

Георгий Соланович
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Сладкие подарки, книжки и игрушки можно передать детям в пунктах «Москва помогает»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пункты «Москва помогает» работают более чем на 20 площадках столицы, там можно передать подарки детям жителей новых регионов России, а также оправить письма участникам спецоперации на Украине. О том, какие вещи и продукты можно отправить детям и солдатам, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Сладкие новогодние подарки, детские игрушки и книжки, настольные игры, канцелярские товары, которые принесут москвичи, помогут в самом важном — вызовут у детей улыбку. Также можно поддержать участников специальной военной операции и передать для них теплую одежду и предметы гигиены, — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Пункты по сбору гуманитарной помощи работают ежедневно с 10:00 до 19:00. В отправке посылок в Донбасс и на фронт активно участвуют волонтеры. На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что вступить в добровольческий корпус может каждый горожанин старше 14 лет.

1 декабря в парке «Фили» начал работу пункт по сбору новогодних подарков «Москва помогает». Корреспондент «Вечерней Москвы» подежурил с волонтерами, собирающими новогодние подарки для участников спецоперации и детей — жителей новых территорий России.

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