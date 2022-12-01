Игрушки доставят детям, а теплые вещи — взрослым

Волонтеры Дарья Слобожанинова (слева) и Дарья Мартьянова в первый день работы пункта по сбору помощи и новогодних подарков «Москва помогает» в парке «Фили» / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

1 декабря в парке «Фили» начал работать штаб по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Корреспондент «Вечерней Москвы» подежурил с волонтерами, собирающими новогодние подарки для участников спецоперации.

Палатка для сбора гуманитарной помощи стоит прямо рядом с катком. Ее украсили новогодними гирляндами. На палатке написано «Москва помогает».

— Мы специально выбрали место рядом с катком, ведь сюда приходит много людей, — рассказывает старшая штаба по сбору гуманитарной помощи Анна Поташникова.

Палатка работает с 10:00 до 19:00. Волонтеры трудятся в две смены по два человека. В день открытия на посту дежурят студентки Московского индустриального колледжа Дарья Слобожанинова и Дарья Мартьянова. Девушки присоединились к этой акции, чтобы внести свою лепту в помощь жителям Донбасса и участникам спецоперации.

— Нашим бойцам и тем, кто уехал из зоны боевых действий, сейчас нелегко, мы захотели хоть как-то скрасить их жизнь, — делится Дарья Слобожанинова. — А главное, мы хотели помочь детям из Донбасса, которые, несмотря на все сложности, все равно ждут праздника.

Девушки собирают новогодние украшения, игрушки, сладкие наборы, книги, настольные игры для детей. А для участников спецоперации — средства личной гигиены, варежки, носки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы.

— Мы принимаем только новые вещи. А прежде чем взять продукты, проверяем их срок годности, — отмечает Дарья Мартьянова.

Старшая штаба Анна Поташникова добавляет, что также фронту помогали и во времена Великой Отечественной войны.

— Я недавно пересматривала фильмы, которые рассказывают о том времени. Как солдаты радовались, когда получали такую помощь! Сейчас все повторяется, — говорит Анна. — В рядах волонтеров давно, еще с начала спецоперации. Меня поражает, насколько СВО объединила людей. Москвичи приносят вещи и продукты для бойцов. Уверена, что до Нового года мы соберем много подарков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер»:

— В столице в канун зимних праздников откроется более 40 пунктов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Горожане могут принести подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов России. С момента начала работы таких площадок в парках других районов города мы уже собрали многое: москвичи принесли десятки сладких подарков, мягкие игрушки и теплые вещи для наших защитников.