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Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 70 украинских военных

Анастасия Колоскова
Общество
Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 70 украинских военных
Фото: Минобороны РФ

Российские военные в ходе специальной операции продолжают успешно наступать на Донецком направлении. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа, — говорится в традиционной сводке ведомства.

Также в Минобороны рассказали о попытке наступления ВСУ в районе населенного пункта Никольское ДНР, которая была сорвана ВС России. В ходе столкновения здесь были убиты 30 украинских бойцов, а также ликвидированы две боевые машины пехоты и три пикапа.

На Купянском направлении российские войска нанесли удар по месту дислокации тактической группы противника в районе Табаевки Харьковской области. В результате были ликвидированы 65 человек личного состава ВСУ, две БМП и два пикапа.

На Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали атаку противника возле Червонопоповки и Житловки. Украинские военные потеряли свыше 60 человек убитыми и ранеными, три БМП, бронеавтомобиль и четыре пикапа, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

До этого Министерство обороны России показало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне специальной военной операции.

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