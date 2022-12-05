Минобороны показало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации

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Министерство обороны России в понедельник, 5 декабря, показало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне специальной военной операции.

Гаубицы наносят удары по выявленным огневым позициями вражеской артиллегии.

В процессе контрбатарейной борьбы расчеты «Гиацинт-Б» бьют по складам с боеприпасами украинской армии, а также по укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам ВСУ.

С целью ликвидации бетонных укрытий российская армия использует снаряды калибром 152 миллиметра.

Контроль поражений целей осуществляется с помощью беспилотников, передает газета «Известия».

В четверг, 1 декабря, российская армия полностью освободила от украинских войск населенный пункт Курдюмовка в ДНР. До этого генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российской армии удалось полностью освободить от ВСУ населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

Кроме того, недавно стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском.