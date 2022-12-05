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Песков: В Кремле не ведут дискуссий об ограничениях для покинувших Россию

Полина Долганова
Общество
Песков: В Кремле не ведут дискуссий об ограничениях для покинувших Россию
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Кремле не ведут дискуссий и обсуждений на тему инициатив об ограничениях для тех, кто покинул Россию. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в администрации президента также нет разговоров на тему стимулов для возвращения покинувших страну.

— Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев, — ответил на соответствующий вопрос Песков, слова которого приводит РИА Новости.

5 декабря глава комитета Совета федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для российских граждан, которые покинули РФ после начала частичной мобилизации.

Сенатор допустил соответствующее изменение законодательства и разработку мер, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным».

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что любой уехавший из России гражданин, согласно Конституции, может беспрепятственно вернуться в страну: нельзя поддаваться ажиотажу и отнимать у людей это право.

Дмитрий Песков Россия Кремль Ограничения
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