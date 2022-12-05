«Манипулятор года»: читатели Financial Times раскритиковали присуждение Зеленскому очередного звания

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Financial Times присвоила звание «Человек года» президенту Украины Владимиру Зеленскому, это вызвало бурную реакцию среди читателей, которые раскритиковали такой выбор издания.

Многие посчитали, что украинский лидер попросту не заслужил таких регалий.

«Сколько Зеленский заплатил вам? Или, точнее, во сколько этот подарок обошелся Вашингтону?» — спросил один из пользователей.

Один из читателей назвал украинского лидера «манипулятором года», поскольку он «не жалел украинский народ и наживался на войне».

«Стал «Человеком года» за то, что был успешным клоуном? А призовой фонд в размере двух миллиардов долларов переведут на его счет в Швейцарии», — цитирует РИА Новости другого пользователя.

Помимо этого, телеведущий канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за постоянное выпрашивание денег у Соединенных Штатов. По его словам, из-за помощи Украине экономика США «идет на дно».

До этого в Сети раскритиковали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который заявил, что европейцы должны изобрести новый мир, «как первооткрыватели и конкистадоры». По словам одного из пользователей, Боррель «все глубже себя закапывает», озвучивая такие мысли.