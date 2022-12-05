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Приметы и советы

Сразу в трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Араз Салехов
В мире
Сразу в трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: shutterstock

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан, опубликованные в понедельник, 5 декабря.

Согласно представленной информации, тревога действует в Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщают «Известия».

Накануне воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

В субботу, 3 декабря, воздушная тревога объявлялась в Киеве. Администрация украинской столицы призывала граждан срочно проследовать в ближайшие укрытия для защиты населения.

Воздушная тревога объявляется в регионах Украины на фоне проведения ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны, которые начались 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мост.

Российский лидер в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что ракетные удары ВС РФ по территории Украины являются вынужденным и неизбежным ответом на провокации Киева.

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