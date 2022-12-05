МИД Финляндии: Республика не просит у НАТО ядерное оружие

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Финляндия не запрашивала у НАТО размещение ядерного оружия на территории республики, а сам альянс его не предлагал. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал глава финского МИД Пекка Хаависто.

— Мы его (ядерного оружия — прим. «ВМ») не просим, ​​и никто нам его не предлагает, — заявил он.

По словам финского министра, пока преждевременно думать о том, как будут развиваться учебные мероприятия финских военных, когда страна станет членом НАТО. Однако сейчас точно можно сказать, что количество международных военных операций с участием Финляндии увеличится, передает РИА Новости.

Накануне глава финского МИД заявил, что основная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в якобы ядерных угрозах со стороны России после начала специальной военной операции на Украине. По его словам, с началом спецоперации «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Хаависто утверждает, что с учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, «где получить поддержку» и как реагировать в случае угрозы применения оружия массового поражения.

Напомним, что в конце июня главы стран НАТО решили официально пригласить Швецию и Финляндию стать членами альянса. Страны альянса также договорились о подписании протокола о вступлении данных государств.