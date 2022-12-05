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Врач рассказал, как вовремя распознать симптомы тромбоза

Александр Афонин
Общество
Врач рассказал, как вовремя распознать симптомы тромбоза
Фото: depositphotos

Из-за пандемии коронавирусной инфекции врачи стали чаще фиксировать случаи возникновения тромбоза. Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как вовремя распознать симптомы болезни и избежать последствий.

— В последние полгода-год наблюдаю очень опасный тренд. Вот вроде здоровый человек, переболел ковидом, конечно, ну так кто им не переболел. И вдруг врачи предупреждают — возможен тромбоз. А если недоглядели, то и крайне неприятные исходы, — сказал он.

По словам специалиста, о появлении тромбоза свидетельствуют возникновение болей, отеков, посинений кожи и повышение температуры в конечностях. Кроме того, опасными сигналами служат одышка, удушье, кашель с кровью, боль в груди и так далее. При наличие подобных симптомов человеку необходимо обратиться к врачу, отметил Тарасов на своей странице во «ВКонтакте»

До этого врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что большую роль в профилактике тромбоза играет прием рыбьего жира. По словам специалиста, снизить риск образования болезни позволит также избавление от вредных привычек и увеличение физической активности.

Здоровье Врачи тромбоз
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