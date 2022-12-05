Ряд трамваев задерживается на улице Серпуховский Вал

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Россия, Москва, улица Серпуховский Вал Карта всех событий

Трамваи № 38, 39 и 47 по техническим причинам задерживаются на улице Серпоховский Вал в районе одноименной остановки. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Вскоре в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщили, что движение трамваев было восстановлено.

Участок Калужско-Рижской линии метро Москвы «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закрыли до 7 декабря из-за строительства будущей Троицкой ветки.

Кроме того, участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».