Участок Калужско-Рижской линии метро закрыли до 7 декабря

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 2А Карта всех событий

Участок Калужско-Рижской линии метро Москвы «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закрыли до 7 декабря из-за строительства будущей Троицкой ветки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 декабря.

В дептрансе отметили, что для удобства пассажиров схема движения наземного транспорта в районе закрытых станций была изменена.

Так, на маршруте автобусов КМ установили около семи километров дорожных разделителей полос и 415 временных дорожных знаков. Для пассажиров поставили 169 навигационных стелл, а также оборудовали 215 квадратных метров деревянных настилов для более удобной посадки в транспорт.

В департаменте добавили, что жители столицы могут объезжать закрытые участки с проезда Апакова на улицы Шаболовка и Донская по Ленинскому проспекту, а закрытый выезд с улицы Гарибальди на улицу Профсоюзная — через Нахимовский проспект или улицу Наметкина.

На закрытых станциях при этом дежурят экипажи дорожного патруля ЦОДД, а сотрудники ситуационного центра следят за ситуацией круглые сутки, заключили в дептрансе.

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».