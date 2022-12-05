Звездный адвокат Жорин: Лепса могли спровоцировать на драку

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Недавний громкий скандал с участием певца Григория Лепса мог быть результатом провокации. Такое мнение высказал звездный адвокат Сергей Жорин.

— Если судить по движениям Лепса, они больше носят эмоциональный характер, нежели причиняли какой-либо вред здоровью, — заметил он.

Адвокат также обратил внимание, что больше всего, если судить по видеоролику, избивал пострадавшего не сам Лепс, а некий человек, который может быть его охранником. Кроме того, само видео начинается уже практически с разгара потасовки, неизвестно, что стало причиной, передает слова Жорина РЕН ТВ.

В субботу, 3 декабря, Лепс зашел в один из баров на Московском проспекте Санкт-Петербурга и поссорился с одним из посетителей из-за игры в нарды. В результате завязалась драка, в которой певец нанес повреждения 39-летнему оппоненту.

Мужчина получил несколько ударов, в том числе в лицо. Медики диагностировали у него ушибы, также есть подозрение на перелом носа. Вскоре стало известно, что полиция Санкт-Петербурга возбудила после драки уголовное дело.

Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» нарколог Дмитрий Сорокин, причины последних скандалов с участием Лепса связаны с алкоголизмом певца. Специалист убежден, что пристрастие к горячительным напиткам вызвало у Лепса психическое расстройство.