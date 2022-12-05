Движение поездов на станции «Новоиерусалимская» МЖД восстановили

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Движение поездов на станции «Новоиерусалимская» Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе магистрали.

— МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение поездов на этом участке было временно нарушено в результате схода тепловоза и одного вагона грузового поезда. При происшествии никто не пострадал.

Аналогичная ситуация произошла 29 ноября на Савеловском направлении МЖД. Тогда на переезде поезд столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к временной остановке движения на направлении.

До этого сообщалось, что на улице Нижние Мневники произошло ДТП с участием грузовой фуры и автобуса коммерческого перевозчика. По предварительным данным, в стоящий на остановке автобус врезался грузовой автомобиль.