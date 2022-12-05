Захарова исключила передачу контроля над ЗАЭС третьей стороне

Фото: МИД РФ

Запорожская атомная электростанция (АЭС) не будет выводиться из-под контроля России или передаваться третьей стороне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 5 декабря.

— Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи. Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией, — отметила она.

По словам Захаровой, только Россия может обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС, передает РИА Новости.

В конце ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию об отводе российских войск с Запорожской АЭС.

В военно-гражданской администрации Энергодара также подтвердили, что Запорожская атомная электростанция остается под контролем Российской Федерации, а информация о планах ее оставления является фейком. Местных жителей заверили, что безопасность станции обеспечивается в полном объеме.

Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кто сильнее пострадает от разрушения Запорожской АЭС. По его словам, сильнее многих при таком раскладе пострадают европейские страны.