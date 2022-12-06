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Черногория и Украина подписали декларацию о членстве в НАТО

Юлия Курганова
В мире
Черногория и Украина подписали декларацию о членстве в НАТО
Фото: depositphotos

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович по видеосвязи подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским декларацию о евроатлантической перспективе Киева. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба правительства Черногории.

— Черногория поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как она хочет жить и в какие организации вступать, — сказал он после подписания документа, содержание которого не раскрывается.

Также Абазович отметил, что его страна приняла больше всего беженцев с Украины в регионе Западных Балкан.

— У нас более десяти тысяч украинцев, их число может вырасти в течение зимы. В сотрудничестве с посольством Украины мы работаем над тем, чтобы помочь приезду людей в Черногорию, — заявил премьер Черногории.

Он добавил, что украинские власти могут рассчитывать на политическую, военную и финансовую помощь от Черногории, сообщает РИА Новости.

Правительство Финляндии приняло решение внести в парламент законопроект о членстве в НАТО. Об этом 5 декабря сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

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