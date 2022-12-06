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Тело пенсионера с признаками насильственной смерти нашли в квартире на севере Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Тело пенсионера с признаками насильственной смерти нашли в квартире на севере Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

Правоохранительные органы начали проверку в связи с обнаружением тела пожилого мужчины с признаками насильственной смерти в квартире дома в районе Головинский на севере столицы. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома на Кронштадтском бульваре.

— По данному факту проводится проверка, — рассказал собеседник агентства «Москва».

По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

2 декабря сообщалось, что тело мужчины обнаружили в захламленной квартире на юго-востоке Москвы. В полицию обратились мужчина и его мать, зарегистрированная в однокомнатной квартире на улице Ташкентской. Они рассказали, что в коридоре указанной квартиры обнаружили мумифицированный труп 77-летнего жильца.

15 ноября появились подробности о смерти мужчины, тело которого было обнаружено на западе столицы. Мужчину нашли в лесополосе недалеко от Боровского шоссе. На вид погибшему было 40–55 лет.

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