Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юристы рассказали, сколько можно отсудить за падение на льду во дворе

Юлия Курганова
Общество
Юристы рассказали, сколько можно отсудить за падение на льду во дворе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Человек, который получил травму, поскользнувшись во дворе дома, может отсудить у управляющей компании (УК) до 100 тысяч рублей и более за причинение вреда здоровью, утраченный заработок и моральный ущерб. Об этом сообщили адвокаты.

— Сумма зависит от травмы, которую человек получил при падении. Только за причинение вреда здоровью можно отсудить от 20 до 100 тысяч рублей и более, — рассказала адвокат Виктория Лезникова, отметив, что в эту сумму входят затраты на лекарства и медуслуги.

Если из-за травмы человек временно утратил заработок, находясь на больничном, то суд взыщет соответствующую сумму с УК. Ответчик также должен будет возместить судебные издержки и компенсировать моральный ущерб, сообщила адвокат Екатерина Тютюнникова.

При получении травмы на скользкой дороге специалисты порекомендовали сразу вызвать скорую помощь, а после — получить в больнице справку о повреждениях. Также следует оформить больничный и получить на работе справку о размере заработной платы при утрате трудоспособности. Потом надо будет собрать чеки, договоры и другие документы, которые подтверждают расходы на лекарства, средства реабилитации и услуги сиделки.

Претензию к УК юристы советуют направить по почте заказным письмом с уведомлением или вручить лично секретарю УК с присвоением ей входящего номера. Если претензию оставили без ответа или на нее ответили отказом, то необходимо обращаться с иском в суд.

Лезникова отметила, что зачастую УК невыгодно доводить дело до суда из-за возможного штрафа от контролирующих органов, передает РИА Недвижимость.

Травматолог Илья Лебедев объяснил, как стоит действовать в ситуации, если у человека есть подозрение на перелом после падения на льду. Об этом он рассказал «Вечерней Москве» 2 декабря.

управляющие компании Травмы Лед Адвокаты Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте