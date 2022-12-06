Юристы рассказали, сколько можно отсудить за падение на льду во дворе

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Человек, который получил травму, поскользнувшись во дворе дома, может отсудить у управляющей компании (УК) до 100 тысяч рублей и более за причинение вреда здоровью, утраченный заработок и моральный ущерб. Об этом сообщили адвокаты.

— Сумма зависит от травмы, которую человек получил при падении. Только за причинение вреда здоровью можно отсудить от 20 до 100 тысяч рублей и более, — рассказала адвокат Виктория Лезникова, отметив, что в эту сумму входят затраты на лекарства и медуслуги.

Если из-за травмы человек временно утратил заработок, находясь на больничном, то суд взыщет соответствующую сумму с УК. Ответчик также должен будет возместить судебные издержки и компенсировать моральный ущерб, сообщила адвокат Екатерина Тютюнникова.

При получении травмы на скользкой дороге специалисты порекомендовали сразу вызвать скорую помощь, а после — получить в больнице справку о повреждениях. Также следует оформить больничный и получить на работе справку о размере заработной платы при утрате трудоспособности. Потом надо будет собрать чеки, договоры и другие документы, которые подтверждают расходы на лекарства, средства реабилитации и услуги сиделки.

Претензию к УК юристы советуют направить по почте заказным письмом с уведомлением или вручить лично секретарю УК с присвоением ей входящего номера. Если претензию оставили без ответа или на нее ответили отказом, то необходимо обращаться с иском в суд.

Лезникова отметила, что зачастую УК невыгодно доводить дело до суда из-за возможного штрафа от контролирующих органов, передает РИА Недвижимость.

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