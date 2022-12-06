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Гинцбург сообщил, что Центр Гамалеи создал вакцину от разных штаммов гриппа

Юлия Курганова
Общество
Гинцбург сообщил, что Центр Гамалеи создал вакцину от разных штаммов гриппа
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Центра имени Н.Ф.Гамалеи создали вакцину, которая будет защищать от различных штаммов гриппа, в частности свиного (H1N1) и, возможно, птичьего (H5N1). Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, предполагается, что ревакцинацию этим препаратом нужно будет делать раз в три-четыре года.

— Мы сейчас этим занимаемся. Вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже возможно от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что данной вакциной необходимо будет прививаться раз в три-четыре года, — сообщил ученый.

Он добавил, что в настоящее время проходит вторая стадия исследований вакцины.

— Наши сотрудники придумали таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к «стеблю» гриппа, где содержатся общие для всех вирусов гриппа части, которые фактически не меняются от одного штамма к другому, — цитирует Гинцбурга ТАСС.

На данный момент в России доступна прививка от гриппа трех или четырехвалентными вакцинами, которыми необходимо ревакцинироваться каждый год.

5 декабря управление Роспотребнадзора по Москве предупредило горожан о росте в столице уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Вакцинация Грипп Александр Гинцбург
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