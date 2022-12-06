Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МЧС ликвидировало пожар в торговом ангаре на севере Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
МЧС ликвидировало пожар в торговом ангаре на севере Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с27 Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговом ангаре на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС во вторник, 6 декабря.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на первом этаже строения в Сигнальном проезде. Пожару был присвоен ранг № 1-БИС.

— В 07:42 06.12.2022 <...> поступило сообщение о пожаре. <...> Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 08:19 пожар был локализован на общей площади около 200 квадратных метров и в 08:46 полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информации о пострадавших в пожаре не поступало.

До этого сообщалось, что на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На месте инцидента прошла эвакуация посетителей, а из здания шел черный густой дым. Для ликвидации пожара была вызвана бригада МЧС.

МЧС Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте