МЧС ликвидировало пожар в торговом ангаре на севере Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с27 Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговом ангаре на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС во вторник, 6 декабря.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на первом этаже строения в Сигнальном проезде. Пожару был присвоен ранг № 1-БИС.

— В 07:42 06.12.2022 <...> поступило сообщение о пожаре. <...> Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 08:19 пожар был локализован на общей площади около 200 квадратных метров и в 08:46 полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информации о пострадавших в пожаре не поступало.

До этого сообщалось, что на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На месте инцидента прошла эвакуация посетителей, а из здания шел черный густой дым. Для ликвидации пожара была вызвана бригада МЧС.