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Москвичам рассказали о реализации программы по установке «умных» фонарей на улицах города

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о реализации программы по установке «умных» фонарей на улицах города
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице продолжается работа в рамках реализации программы по установке «умных» фонарей на улицах города. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых «умных» фонарей, к концу этого года их число достигнет 260 тысяч. В эти светильники встраиваются специальные контроллеры — небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями, — отметил он.

По словам заммэра, подобная технология дает возможность специалистам дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение и контролировать работу фонаря.

Помимо этого, в городе идут работы по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что такая инициатива дает возможность быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен, а также тип светильника.

Накануне Бирюков сообщил, что в столице все системы жизнеобеспечения работают штатно в условиях аномального похолодания. По его словам, в соответствии с утвержденными графиками усилен контроль соблюдения параметров работы тепловых сетей.

Петр Бирюков фонарь Москва
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