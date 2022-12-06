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Незаконный многоквартирный дом демонтировали в ТиНАО

Александр Афонин
Город
Незаконный многоквартирный дом демонтировали в ТиНАО
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино Карта всех событий

В Новомосковском административном округе Москвы специалисты столичной Госинспекции по недвижимости выявили и демонтировали незаконно возведенный многоквартирный дом. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

— Строение было возведено на земельном участке, выделенном под строительство исключительно индивидуального жилого дома. Однако фактически на участке был размещен многоквартирный дом с подземной автостоянкой. Таким образом, земельный участок использовался не в соответствии с его видом разрешенного использования, — сказал он.

Строение располагалось в деревне Марьино поселения Филимонковское. В здании было три этажа, в том числе цокольный этаж и мансарда. Общая площадь дома превышала тысячу квадратных метров.

По решению Арбитражного суда Москвы строение было признано незаконным. На данный момент специалисты уже завершили демонтаж здания. Земельный участок, где располагался самострой, приведен в порядок и освобожден.

Новая Москва демонтаж объектов Самострой
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