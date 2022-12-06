В Латвии решили аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

В совете мотивируют свое решение соображениями государственной безопасности и соблюдением общественного порядка. Как уточняется, телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря, сообщает ТАСС.

В начале декабря глава минобороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь»*. По его словам, журналисты должны вернуться в Россию и работать там. Министр обороны страны подчеркнул, что соответствующий процесс уже начался.

До этого глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что телеканал «Дождь» оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где полуостров Крым изображен как регион России. Кроме того, ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире сказал о помощи российским военнослужащим. После этого «Дождь» прекратил сотрудничество с журналистом, а Аболиньш заявил, что после следующего нарушения латышский нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание.

*Организация признана в РФ СМИ-иноагентом.