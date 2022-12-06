Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 12 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации в районе Соколиная Гора

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 12 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации в районе Соколиная Гора
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Свыше 12 тысяч горожан получат новые квартиры по программе реновации в районе Соколиная Гора. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Как уточняется, на текущий момент для строительства выбрано шесть стартовых площадок. Одна из них располагается в границах производственной зоны «Кирпичные улицы». Ее площадь составляет 3,56 гектара.

— Благодаря механизму комплексного развития территорий мы фактически ускоряем реализацию программы реновации в районе. Планируется, что на вовлеченной территории будет возведено свыше 93 тысяч квадратных метров современного жилья. Это позволит обеспечить комфортными квартирами ориентировочно три тысячи москвичей, — отметил Левкин.

Министр правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что помимо жилых домов на территории бывшей промзоны появятся общественно-деловые и социальные объекты общей площадью около пяти тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В начале декабря глава города Сергей Собянин утвердил проект планировки жилого квартала в поселении Московский в ТиНАО. В проект войдут многоквартирные жилые дома общей площадью 236,63 тысячи квадратных метров со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями; два деловых центра и многое другое.

Строительство Сергей Левкин дом Район Соколиная Гора
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте