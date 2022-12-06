Более 12 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации в районе Соколиная Гора

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Свыше 12 тысяч горожан получат новые квартиры по программе реновации в районе Соколиная Гора. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Как уточняется, на текущий момент для строительства выбрано шесть стартовых площадок. Одна из них располагается в границах производственной зоны «Кирпичные улицы». Ее площадь составляет 3,56 гектара.

— Благодаря механизму комплексного развития территорий мы фактически ускоряем реализацию программы реновации в районе. Планируется, что на вовлеченной территории будет возведено свыше 93 тысяч квадратных метров современного жилья. Это позволит обеспечить комфортными квартирами ориентировочно три тысячи москвичей, — отметил Левкин.

Министр правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что помимо жилых домов на территории бывшей промзоны появятся общественно-деловые и социальные объекты общей площадью около пяти тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В начале декабря глава города Сергей Собянин утвердил проект планировки жилого квартала в поселении Московский в ТиНАО. В проект войдут многоквартирные жилые дома общей площадью 236,63 тысячи квадратных метров со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями; два деловых центра и многое другое.