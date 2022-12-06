Число погибших после взрыва газа в Нижневартовске увеличилось до 10 человек

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Число погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске возросло до 10 человек. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

— Из-под завалов извлечены еще тела двух мужчин и ребенка, проводятся мероприятия по установлению личности погибших, — цитирует собеседника РИА Новости.

До этого сообщалось о семи погибших в трагедии. На месте взрыва было обнаружено тело женщины.

Накануне губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что пропавшие люди могут находиться под завалами, так как работу по их разбору еще не завершили. В местных экстренных службах сообщили, что в доме, где случился взрыв, существует угроза новых разрушений. Самым опасным участком являются несущие стены между третьим и четвертым подъездами здания.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы»