Музей братьев Третьяковых закроют на реэкспозицию с 7 по 20 декабря

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве закроют на обновление экспозиции с 7 по 20 декабря, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи во вторник, 6 декабря.

— Музей Павла и Сергея Третьяковых будет закрыт с 7 по 20 декабря в связи со сменой экспозиции. С 21 декабря музей будет работать в штатном режиме, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после реэкспозиции в залах второго этажа появятся новые картины из собрания Сергея Третьякова. Так, посетители смогут увидеть работы таких мастеров, как Людвиг Кнаус, Мариано Фортуни, Леон Бонна, Тома Кутюр и Михай Мункачи.

10 ноября в Новой Третьяковке открыли крупнейшую за последние 60 лет монографическую выставку художника и скульптора Ивана Шадра. В общей сложности экспозиция включает 65 произведений скульптуры и графики из собрания Третьяковской галереи. Выставку можно посетить с 11 ноября 2022 года по 19 марта 2023 года.

До этого сообщалось, что выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина стала самой посещаемой за последние 10 лет.