Площадь пожара на аэродроме под Курском после атаки БПЛА составила 500 квадратных метров

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Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска распространилась на территорию около 500 квадратных метров. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал представитель экстренных служб.

— Площадь возгорания — 500 квадратных метров, — уточнил собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавших нет, с территории аэродрома никого не эвакуировали. В общей сложности к тушению пожара привлечены свыше 50 человек и 14 единиц техники, сообщает РИА Новости.

Утром 6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель из-за атаки украинских беспилотников. По его словам, сотрудники МЧС локализуют пожар.