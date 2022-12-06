Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Площадь пожара на аэродроме под Курском после атаки БПЛА составила 500 квадратных метров

Араз Салехов
Происшествия
Площадь пожара на аэродроме под Курском после атаки БПЛА составила 500 квадратных метров
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска распространилась на территорию около 500 квадратных метров. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал представитель экстренных служб.

— Площадь возгорания — 500 квадратных метров, — уточнил собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавших нет, с территории аэродрома никого не эвакуировали. В общей сложности к тушению пожара привлечены свыше 50 человек и 14 единиц техники, сообщает РИА Новости.

Утром 6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель из-за атаки украинских беспилотников. По его словам, сотрудники МЧС локализуют пожар.

МЧС Украина Курская область Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Все мнения
О проекте